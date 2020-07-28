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Adana'da cezaevi hükümlüsü kadın getirildiği hastanede eşi tarafından kaçırıldı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen kadın, eşi Onur Beyazlat tarafından kaçırıldı. Belirtilene göre, jandarma aracından kendini atan cezaevi hükümlüsü kadın, eşinin bulunduğu araca binerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin kaçtığı araç terk edilmiş olarak bulunurken polis şahısları yakalama çalışması başlattı.

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Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin acil bölümünde meydana geldi. Bir süre önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait 34 LGD 65 plakalı minibüs binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

3 kişi kaçtıkları aracı terk edip ortadan kayboldu

Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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