Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İSTANBUL Şile'de yolda yürürken bir binada asılı Türk bayrağını çekip yere atan ve güvenlik kameralarına yakalanan Tarkan H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şile'de Üsküdar Caddesi üzerine yürüyen iki kişiden biri, gördüğü Türk bayrağını çekip yere attı.
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Cadde üzerindeki bir esnaf, sabah açmaya geldiğinde dükkanın kapısında asılı olan Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.
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Esnaf, dikkatli baktığında bayrağın katlanarak üstte bir yere bırakıldığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerine bakarak, Türk bayrağının bir kişinin saldırısına uğradığını tespit etti.
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Bidirilmesi üzerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği belirlenen saldırgan T.H. yakalanarak gözaltına alındı.
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