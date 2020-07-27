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Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir hangi partiden?

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İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı olay oldu. Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin çıplak fotoğraflı yazışmalarını da ifşa eden Ahmet Tilki şikayetçi oldu. Peki Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir, eşi Meltem Öztürk ve çocukları kimdir?

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ANTALYA Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün karısı Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı olay oldu. İyi Partili olan belediye başkanı ilk nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi önce makam şoförü yaptı ardından eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşamaya başladı. Zaman zaman Ahmet Tilki'yi görev icabı il dışına yollayan Halil Öztürk, eşiyle birçok kez birlikte oldu. Yazışmaları gören Ahmet Tilki eşi ile Halil Öztürk arasında geçen uygunsuz yazışmaları ve eşinin çıplak fotoğraflarını yolladığı görüşmeleri ifşa etti. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen makam şoförü, "Adalet önünde hesap soracağım" dedi..

Bu skandal haberin ardından Elmalı Belediye başkanı Halil Öztürk kimdir, eşi Meltem Öztürk kimdir araştırması başladı. 

HALİL ÖZTÜRK KİMDİR:  Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da dünyaya geldi ve ilk, orta öğrenimini Elmalı'da tamamladı.

Halil Öztürk eşi Meltem Öztürk ve kızları...

1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atılan Halil Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi kariyerinde 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.

Tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İyi Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilen Halil Öztürk evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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Foto Galeri İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak aşk skandalı çıplak fotoğraf detayı var Galeriye Gözat
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