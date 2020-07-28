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AK Partili Özkan'dan sosyal medya açıklaması! Bomba değişiklikler var

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te görüşülmeye başlandı. Düzenlemenin sosyal medya sağlayıcılarına hangi yükümlülükleri getirdiğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.

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"Bu düzenleme sosyal medyada veri paylaşımına ilişkin gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı tanımlaması getirecektir." diyen AK Partili Özkan, "Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir." diye konuştu.

"48 saat içinde..."

AK Partili Özkan, şöyle devam etti: Bulundurmayanlara hem mali hem de yayın engeli düzenlemesi bu gerekleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına getirmektedir. Kişiler tarafından özel hayatın gizliliği kapsamındaki şikâyetlere 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt verme yükümlülüğü getirilmektedir.

Özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenleme

Erişimin engellemesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı imkanı verilerek, ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale geleceği açıktır. Bu düzenlemeyi de hayata geçirdikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi, hak ve özgürlükler, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınacak.

Muhalefetin eleştirilerine yanıt

Sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bunlardan yakınıyoruz ama gelin bunun gereğini yapalım dediğimizde ayak sürüyoruz. 

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