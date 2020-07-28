Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Tarsus ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Abone ol

AFAD, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.05'de merkez üssü Tarsus olan 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin derinliği 34,5 kilometre olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.3 ve derinliğini 16 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli rasathanesi son depremler listesi