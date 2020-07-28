Fenerbahçe'de Fedor Smolov sesleri

Rus basınına göre Fenerbahçe, Fedor Smolov'la ilgileniyor. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Celta Vigo formasını giydi.

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Fenerbahçe bir yandan federasyonun takım harcama limitlerini açıklamasını beklerken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Savunmanın merkezi ve soluyla birlikte hücum hattının kanatlarına takviye yapmayı amaçlayan sarı lacivertliler, bütçesinin büyük bir bölümünü buraya harcamayı planlıyor.

Stoper konusu

Tecrübeli bir stoper ile bu sene savunmada yaşanan sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe, sol beke de direkt olarak 11 oynayacak bir ismin yanı sıra onu yedekleyecek bir oyuncu almayı düşünüyor.

Kanat transferi

Garry Rodrigues, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu dışında kanat oyuncusu olmayan sarı lacivertlilerin transfer listesinde, hem sol hem de sağ kanat için birçok isim bulunuyor. Özellikle hücum hattının sağ tarafı için önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sol kanada da Garry Rodrigues kalırsa onu yedekleyecek bir isim alacak.

Vedat'ın durumu

Fenerbahçe yönetiminin, forvete de alternatif baktığı ancak öncelikli transfer hedefleri arasında o bölgeyi tutmadığı öğrenildi. Vedat Muriç'in satılması halinde Kosovalı golcünün yerini dolduracak bir santrfor alınacak.

Fedor Smolov sürprizi

Listesine Fedor Smolov'u ekleyen sarı lacivertliler, harcama limitleri belli olduktan sonra elden çıkarılacak oyuncularla ilgili çalışmalara başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi biten Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi.

Yönetim, iki oyuncuya da şu ana dek herhangi bir sözleşme uzatma teklifi yapmadı.