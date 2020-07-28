BIST 1.180
DOLAR 6,94
EURO 8,13
ALTIN 430,02
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Fenerbahçe'de Fedor Smolov sesleri

Rus basınına göre Fenerbahçe, Fedor Smolov'la ilgileniyor. Bonservisi Lokomotiv Moskova'da olan 30 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Celta Vigo formasını giydi.

Abone ol

Fenerbahçe bir yandan federasyonun takım harcama limitlerini açıklamasını beklerken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Savunmanın merkezi ve soluyla birlikte hücum hattının kanatlarına takviye yapmayı amaçlayan sarı lacivertliler, bütçesinin büyük bir bölümünü buraya harcamayı planlıyor.

Stoper konusu
Tecrübeli bir stoper ile bu sene savunmada yaşanan sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe, sol beke de direkt olarak 11 oynayacak bir ismin yanı sıra onu yedekleyecek bir oyuncu almayı düşünüyor.

Kanat transferi
Garry Rodrigues, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu dışında kanat oyuncusu olmayan sarı lacivertlilerin transfer listesinde, hem sol hem de sağ kanat için birçok isim bulunuyor. Özellikle hücum hattının sağ tarafı için önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, sol kanada da Garry Rodrigues kalırsa onu yedekleyecek bir isim alacak.

Vedat'ın durumu
Fenerbahçe yönetiminin, forvete de alternatif baktığı ancak öncelikli transfer hedefleri arasında o bölgeyi tutmadığı öğrenildi. Vedat Muriç'in satılması halinde Kosovalı golcünün yerini dolduracak bir santrfor alınacak.

Fedor Smolov sürprizi
Listesine Fedor Smolov'u ekleyen sarı lacivertliler, harcama limitleri belli olduktan sonra elden çıkarılacak oyuncularla ilgili çalışmalara başlayacak.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi biten Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile ilgili kararını henüz vermediği belirtildi.

Yönetim, iki oyuncuya da şu ana dek herhangi bir sözleşme uzatma teklifi yapmadı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
BBP'de flaş gelişme! Belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı eleştirdi: Atatürk olmasa camilerde ezan okunmazdı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü açılıyor
AK Partili Özkan'dan sosyal medya açıklaması! Bomba değişiklikler var
Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş 3 Altınordulu genci listesine aldı
Bilgisayar mühendisliği 2020 taban puanları üniversite kontenjan bilgisi
İstanbul Gayrettepe'de patlama! Ekipler olay yerine sevk ediliyor
Araplar peşine düştü deniliyordu! Belhanda'ya teklif var mı?
Mersin'de 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
İsmail YK'nın sevgilisi Dilara kimdir instagram'dan ilan etti
Yorumlar