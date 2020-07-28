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Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı turizmciyle ilgili şaşırtan iddia

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'n "Turizmdeki feci tabloyu" anlatacak anonsuyla kürsüde konuşturduğu Çalış Turizm Başkanı Mete Ay'ın, devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı yolunu vatandaşın geçmemesi için trafiğe kapattırdığı iddia edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında turizmdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Turizm sektöründe yaşanan sorunlara işaret eden Akşener, Fethiye’den Çalış Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Mete Ay'ı turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları dile getirmek üzere kürsüye davet etti.

"Bunları şahsımız adına değil ülkemiz adına istiyoruz"

Ay, İYİ Parti grubunda yaptığı konuşmada Fethiye'nin doğal güzelliklerinin hızla kaybolduğunu öne sürdü.  Yerli ve yabancı turist için daha fazla ekonomik destek talep eden Ay, "Bunları şahsımız adına değil ülkemiz adına istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in kürsüye çıkardığı Ay ile ilgili Yeni Şafak'ta dikkat çeken bir haber yer aldı. Mete Ay'ın devletten kiraladığı Koca Çalış Plajı, daha önce 'yolun vatandaşa kapatılması' haberleriyle gündeme geldiği belirtiliyor.

"Plajı alarak yük altına girdik"

Halka açık plajı villaların ve otellerin kullanımına ayıran yol kapatma işlemiyle ilgili Ay, "Plajın işletmesini alarak büyük yük altına girdik. 3-4 yıl ilerisini düşünerek hareket etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

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