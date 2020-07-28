2020 yılı Seviye Tespit Sınavı (STS) yeni takvimi belirlendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm mühendislik alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimi belirlendi.

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tüm mühendislik alanları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Veteriner Hekimliği alanlarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) takvimi belirlendi.

Takvime göre sınav başvuruları 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. 28 Eylül 2020 tarihinde sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı sınavlar 3 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.



YÖK tarafından açıklanan sınava ilişkin tarihler ise şu şekilde:

İşlem Tarih

Sınav Başvuru Tarihleri 31.08.2020-04.09.2020

Sınav Giriş Belgelerinin Erişime Açılması 28.09.2020

Sınav Tarihi 03.10.2020

Sınav Soru ve Cevap Anahtarına Erişimin Açılma Talebi Alınması 05.10.2020-09.10.2020

Sınav Uygulaması ve Sınav Sorularına İtiraz Tarihleri 14.10.2020-20.10.2020

Sınav Soru ve Cevap Anahtarına Erişimin Sağlanması 13.10.2020

Sınav Uygulaması ve Sınav Sorularına İtiraz Sonuçlarının Adaylara Duyurulması 02.11.2020

Sınav Sonuçlarının Adaylara Duyurulması 02.11.2020

Sınav Sonuçlarına İtirazları Tarihleri 02.11.2020-06.11.2020

Sınav Sonuçlarına İtiraz Sonuçlarının Adaylara Duyurulması 11.11.2020

YÖK'ten açıklama var

YÖK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 18.03.2020-25.03.2020 tarihleri arasında sınava başvuru yapan adayların hakkının saklı olup ek başvuru süresinde başvuru yapmalarına gerek olmadığı belirtildi. Sınav uygulamasına, sorularına ve sonuçlarına itirazların adaylara duyurulma işleminin mail sistemi üzerinden de yapılacağının aktarıldığı açıklamada, “Ayrıca adaylara erişimin ve bildirimlerin mail yoluyla yapılacak olması nedeniyle adayların bu süreçte mail adreslerini kontrol etmesi gerekmektedir. Seviye Tespit Sınavına Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ve Seviye Tespit Sınavı’na girmesine karar verilen adaylar ile Yükseköğretim Kuruluna Diploma Denklik Belgesi almak üzere başvuran ancak sınava girebileceğine dair Yükseköğretim Kurulu kararı bulunmayan adaylar sınava talepleri dâhilinde başvuru yapabilirler. Yükseköğretim Kurulunca başvurusu reddedilen adaylar sınava giremezler. Sınav ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır” denildi.

Sınav Başvurusu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek.