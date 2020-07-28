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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı

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Son dakika gelişmesine göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyordu.

6 -25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları önceden de duyurulduğu gibi 28 Temmuz’da online sistem üzerinden açıklandı. 

Atama tercihleri 28-31 Ağustos’ta
Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler. Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi alanlarında yöneltilen sorular 0-10 puan arasında değerlendirildi. Aşağıdaki başlıklar ise 0-4 puan arası değerlendirmeye tabi tutuldu.

Sözlü sınavda nelere bakıldı kaç puan verildi?
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir. Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder. Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.

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