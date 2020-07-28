Filip Novak Trabzonspor'da kalacak mı? İşte yanıtı

Fenerbahçe ile el sıkıştığı iddia edilen Filip Novak, Trabzonspor'daki geleceğinin kupa finalinden sonra netleşeceğini ifade etti.

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Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Çek sol bek Filp Novak, ülkesinin basınına (İsport Blesk) konuştu.

Ajansspor'un derlediği habere göre; ilk olarak bireysel performansını değerlendiren Novak, "Bireysel istatistiklerim güzel. Tabii, birkaç asist daha ekleyebilirdim ama maalesef başarılı olamadım ve sadece gol attım. Bunun için biraz üzgünüm" dedi.

Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdıkları ile sözlerine devam eden Novak, "Gerçekten çok üzgünüm. Koronavirüsten sonraki karşılaşmalarda pek başarılı olamadık. 32. hafta maçında Denizlispor'a yenildik. Eğer kazansaydık şampiyonluğa ulaşabilirdik. Ne yazık ki üst üste iki kez kaybettik" şeklinde konuştu.

''Başka seçeneklerimiz de var''

Filip Novak transfere ilişkin ilk kez açıklamada bulundu ve şunları kaydetti; "Sport Invest menajerimle görüşmelerimiz sürüyor. Burada da sözleşmeyi uzatmak için bir teklif aldım. Ayrıca başka seçeneklerimiz de var, ancak kupa finalinden önce onlarla konuşmayı ve düşünmeyi hiç uygun bulmuyorum. Şu an Trabzonspor forması giyiyorum ve bir kupa kazanmak istiyorum. Final maçından sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Teklifleri karşılaştıracağız ve benim için en iyisi hangisi iyiyse ona gideceğim"

''Maalesef uzun sürdü''

Trabzonspor'un sözleşmesi uzatmakta çok geciktiğini ifade eden Çek futbolcu, "Sözleşmeyi birkaç yıl önce imzalamak istediğimi hiçbir zaman gizlemedim, ama maalesef uzun sürdü. Kulüp bekledi ve korona krizi geldi. Hoş bir şey değildi." açıklamasını yaptı.