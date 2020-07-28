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Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği'ni terk etti

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını önce terk etti sonrasında yeniden dahil oldu.

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Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısından bir süre ayrıldı.

Sinirli bir şekilde toplantı salonundan ayrılan Gözbaşı'nın yanında Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel de vardı. Bu sezon Süper Lig'den takım düşürülmeme konusu hakkında yapılan görüşmeler sonrasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti.

Otelin bahçesine gelerek bir süre oturan Gözbaşı'nı daha sonrasında Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç toplantıya dönmesi için ikna etti. İkili, daha sonrasında toplantıya dahil oldu.

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