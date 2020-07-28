BIST 1.177
DOLAR 6,95
EURO 8,16
ALTIN 432,61
HABER /  POLİTİKA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Ahmet Davutoğlu'ndan bir yeni 'beyin yakan' iddia! 50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik yine 'beyin yakan' iddialar gündeme getirdi. Davutoğlu, ülkemizdeki 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceğini öne sürdü.

Abone ol

AK Parti saflarından olaylı bir şekilde ayrılarak yeni partisini kuran Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde yine Erdoğan hükümeti var.. Davutoğlu, 50 bin Uygur Türk'ünün dolaylı yoldan Çin'e iade edileceğini ve "AK Parti, MHP'den vazgeçip Doğu Perinçek'in peşinden gidiyor" iddiasında bulundu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceğini öne süren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, tarihe ihanet demektir'' 

"Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir.
Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir."

"MHP'yi bıraktı Perinçek'in peşine takıldı''  

AK Parti iktidarının MHP'yi bırakıp Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in peşinden gittiğini belirten Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın bir küçük ortağı var ya, Çin’in Türkiye sözcüsü olan, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını öven, 28 Şubat artığı olan ortak. Anlaşılan bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı esas ortağı MHP’yi bırakıp küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Taksim Camii inşaatında son durum... Şerefesi göründü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nedim Şener'in Yeniçeri sözleri olay oldu Mine Kırıkkanat ve TELE 1'in paylaşımına sert yanıt
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı turizmciyle ilgili şaşırtan iddia
Türk drone'u Yunanistan ordusunun envanterine giriyor
BBP'de flaş gelişme! Belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi
Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı eleştirdi: Atatürk olmasa camilerde ezan okunmazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de küçük Hamza 17 günlük savaşa yenik düştü
Berna Gözbaşı Kulüpler Birliği'ni terk etti
30 temmuz tatil mi perşembe günü mesai yarım gün mü?
İzmit'te iş yerine asılan pankart dikkat çekti: Çürüklerden birlikte kurtulacağız...
Antalya'da otel odasında fenalaşan Ukraynalı savcı öldü!
Sözel bölümler 2020 4 yıllık üniversite taban puanları
Yorumlar 5 yorum