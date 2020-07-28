Ahmet Davutoğlu'ndan bir yeni 'beyin yakan' iddia! 50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hükümete yönelik yine 'beyin yakan' iddialar gündeme getirdi. Davutoğlu, ülkemizdeki 50 bin Uygur Türk'ünün Çin'e iade edileceğini öne sürdü.

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AK Parti saflarından olaylı bir şekilde ayrılarak yeni partisini kuran Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde yine Erdoğan hükümeti var.. Davutoğlu, 50 bin Uygur Türk'ünün dolaylı yoldan Çin'e iade edileceğini ve "AK Parti, MHP'den vazgeçip Doğu Perinçek'in peşinden gidiyor" iddiasında bulundu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceğini öne süren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu, tarihe ihanet demektir''

"Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir.

Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir."

"MHP'yi bıraktı Perinçek'in peşine takıldı''

AK Parti iktidarının MHP'yi bırakıp Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in peşinden gittiğini belirten Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın bir küçük ortağı var ya, Çin’in Türkiye sözcüsü olan, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarını öven, 28 Şubat artığı olan ortak. Anlaşılan bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı esas ortağı MHP’yi bırakıp küçük ortağının peşinden gitmeye karar vermiş"