Rostec'ten Türkiye’ye S-400 sevkiyatı hakkında açıklama

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füze savunma sisteminin ikinci partisinin sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rostec’in faaliyetleri konusunda bilgi veren Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yükümlülükler ve sevkiyatın vaktinden önce yerine getirildiğini kaydetti.

Olası ikinci sevkiyat

Çemezov, “Bu, NATO ülkesine yapılan bu çapta ilk sözleşme ve toplam değeri 2.5 milyar dolar. Şimdi sevkiyatın olası ikinci kısmı üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.