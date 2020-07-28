Mersin şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Şehidin annesi Güler Arslan da tabuta sarılarak, "Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün." diye ağıt yaktı. Anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.