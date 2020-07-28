Mersin şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen er Kerim Arslan, er Samet Çaldır, er Caner Mayendağı ve er Mustafa Dağlı'nın cenazelerinde gözyaşı sel oldu aktı.
Mersin'in Mut ilçesinde dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Dün akşam helikopterle getirildiği Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi morguna konulan şehit Arslan'ın (21) naaşı, öğle vakti cenaze töreninin yapılacağı Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camisi'ne getirildi. Ulaştırma er Kerim Arslan'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Şehit için Sulakyurt ilçesi Şeyh Şami Camisi avlusunda tören düzenlendi.
Şehidin annesi Güler Arslan da tabuta sarılarak, "Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün." diye ağıt yaktı. Anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.
İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çevrimli köyü mezarlığına defnedildi.