Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Zillet ve hezimet beyannamesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, sert ifadeler kullandı.

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MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"Suçlulara sahip çıkmış..."

Bahçeli, "Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır." diye konuştu.

"Akıl tutulması, ahlak yoksunluğu"

"Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir." diyen Bahçeli, "Osman Kavala’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur" görüşünü savundu.