Kayseri'de evinin penceresinden atlayarak intihar etti
KAYSERİ'de akılalmaz intihar olayı yaşandı. 8'inci kattan kendini boşluğa bırakan 45 yaşındaki Emine K., düştüğü zeminde can verdi.Abone ol
Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Emine K., öğle saatlerinde oturma odasının penceresinden iddiaya göre atladı.
Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine K.'nin öldüğü belirlendi. Emine K.'nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, inceleme başlattı.
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