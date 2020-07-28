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Susurluk'ta 8 otomobili taşıyan TIR devrildi

İhlas Haber Ajansı
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BALIKESİR'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar oluştu.

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Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı tır, Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın devrilmesi sonucu tırda bulunan 8 araçta hasar oluştu. Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Tır ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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