Mustafa Varank: aylık belge rekoru kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayında 859 belgeyle birlikte teşvik tarihinin rekoru kırıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Varank, ''Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü. Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde.'' ifadelerini kullandı.