BIST 1.173
DOLAR 6,96
EURO 8,18
ALTIN 432,73
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Mustafa Varank: aylık belge rekoru kırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Haziranda 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziran ayında 859 belgeyle birlikte teşvik tarihinin rekoru kırıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Varank, ''Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü. Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Zillet ve hezimet beyannamesi
Yunan Bakan Dendias'tan diyalog mesajı: Türkiye ile tek sorunumuz...
Ahmet Davutoğlu'ndan bir yeni 'beyin yakan' iddia! 50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek
Nedim Şener'in Yeniçeri sözleri olay oldu Mine Kırıkkanat ve TELE 1'in paylaşımına sert yanıt
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı turizmciyle ilgili şaşırtan iddia
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM YKS tercih tarihini açıkladı! 6 Ağustos'ta başlıyor
Susurluk'ta 8 otomobili taşıyan TIR devrildi
Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi
Rostec'ten Türkiye’ye S-400 sevkiyatı hakkında açıklama
Kocaeli'de küçük Hamza 17 günlük savaşa yenik düştü
Hemşirelik taban puanları 2020 üniversite kontenjan bilgisi
Yorumlar 1 yorum