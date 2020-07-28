BIST 1.153
DOLAR 6,95
EURO 8,15
ALTIN 435,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

Lüks rezidansta iğrenç olay! Asansör bekleyen komşusunu taciz etti

Mide bulandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Lüks bir rezidansta kendi dairesine çıkmak için asansör bekleyen kadın bir komşusu tarafından tacize uğradı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kâğıthane'de bir rezidansta İlayda G.isimli kadın oturduğu daireye çıkmak için asansör beklerken asansörün karşısındaki dairede oturan bir genç tarafından tacize uğradı. Dairenin kapısını açan 23 yaşındaki genç bir anda cinsel davranışlar sergilemeye başladı.

Polislerden yardım istedi

Komşusunun yaptıkları karşısında korkuya kapılan genç kadın ise dairesine çıkıp polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Söz konusu daireye gelip ikamet eden şahsın ifadesini alan emniyet güçleri durumu savcılığa ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 yaşındaki V.Y., hakkında soruşturma başlatıldı.

Hapsi isteniyor

Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan V.Y., olay günü akşam saatlerinde markete gidip geri döndüğünü, üzerinde eşofman olmadığını, pantolon ve montla dışarı çıktığını, genç kadının kendisini yanlış anladığını belirtti. Savcılık soruşturma sonunda V.Y., hakkında genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon'da İkinci Ayasofya Camii heyecanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Zillet ve hezimet beyannamesi
Yunan Bakan Dendias'tan diyalog mesajı: Türkiye ile tek sorunumuz...
Ahmet Davutoğlu'ndan bir yeni 'beyin yakan' iddia! 50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek
Nedim Şener'in Yeniçeri sözleri olay oldu Mine Kırıkkanat ve TELE 1'in paylaşımına sert yanıt
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da yakalanan kalpazanlar gazeteciye uçan tekme attı
Şanlıurfa'da hırsızı annesi ihbar etti
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
Kayseri'de evinin penceresinden atlayarak intihar etti
Dilenci topladığı paraları bakın nereye saklamış!
2 yıllık sayısal bölüm üniversite taban puanları 2020
Yorumlar 1 yorum