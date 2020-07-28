Lüks rezidansta iğrenç olay! Asansör bekleyen komşusunu taciz etti

Mide bulandıran haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Lüks bir rezidansta kendi dairesine çıkmak için asansör bekleyen kadın bir komşusu tarafından tacize uğradı.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kâğıthane'de bir rezidansta İlayda G.isimli kadın oturduğu daireye çıkmak için asansör beklerken asansörün karşısındaki dairede oturan bir genç tarafından tacize uğradı. Dairenin kapısını açan 23 yaşındaki genç bir anda cinsel davranışlar sergilemeye başladı.

Polislerden yardım istedi

Komşusunun yaptıkları karşısında korkuya kapılan genç kadın ise dairesine çıkıp polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Söz konusu daireye gelip ikamet eden şahsın ifadesini alan emniyet güçleri durumu savcılığa ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 yaşındaki V.Y., hakkında soruşturma başlatıldı.

Hapsi isteniyor

Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan V.Y., olay günü akşam saatlerinde markete gidip geri döndüğünü, üzerinde eşofman olmadığını, pantolon ve montla dışarı çıktığını, genç kadının kendisini yanlış anladığını belirtti. Savcılık soruşturma sonunda V.Y., hakkında genç kadını taciz ettiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.