Şanlıurfa'da hırsızı annesi ihbar etti

ŞANLIURFA'da bir evi soyarken polise yakalanıp, ardından serbest bırakılan hırsızlar, anneleri tarafından polise ihbar edilince soyguna gidemedi.

Abone ol

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde M.N.K. ve Y.İ., gece saatlerinde bir markete girdi.

Marketten çaldıkları eşyaları evlerine götüren hırsızlar, bir hafta önce de bir evi soyarken yakalanmış ancak serbest bırakılmışlardı.

Annesi polise ihbar etti

Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlığın ardından tekrar ellerinde eşyalarla eve gelen M.N.K.'nın annesi S.K. durumdan şüphelenerek polisi aradı. Eve giden Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polisler, malzemelerin bir marketten çalındığını belirledi.

Geçen hafta da ev soydular

Yaklaşık bir hafta önce ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yabancı uyruklu Abdülaziz Hammadi ve ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu.

Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Bölgede devriye atan polisler, M.N.K. ve Y.İ. isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi.

İtiraf ettiler

Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler, taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar, polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Soyulan aile, polisi görünce anladı

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler, uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile, polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan M.N.K. ve Y.İ. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.