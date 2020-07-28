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Afyonkarahisar'da yakalanan kalpazanlar gazeteciye uçan tekme attı

İhlas Haber Ajansı
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AFYONKARAHİSAR'da sahte basın kartı bulunduran şüpheliler, sahte 11 bin 200 lirayla hayvan satın aldı. Satıcının durumu polise bildirmesiyle araçları durdurulup yakalanan şahıslar, hastaneye getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

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Olay, Sandıklı ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şahısların peşine düştü.

Ekipler bir süre yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından R.K, A.K, M.K. ve M.K., isimli şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 3 yabancı uyruklu kişinin üzerine kayıtlı GSM hattı, sahte olduğu değerlendirilen bir basın ve dernek kartı ele geçirdi.

Şüpheli basın mensuplarını görünce polis aracından inmek istemedi

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Burada şahıslardan biri olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına uçan tekme ile saldırdı. Şahsı polis durdurarak sakinleştirdi.

Öte yandan, gözaltındaki bir başka şüpheli ise kendilerini görüntülemek için gelen basın mensuplarını görünce araçtan inmek istemedi. Polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık kontrolü için hastaneye girmeyi ikna etti.
Şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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