Manisa'da balık mezarından adım atacak yer kalmadı iki durum sebep oldu

AK Partili Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan "Ahmetli Çayı'nda şu an da yaşanan sorunu dile getirmekte fayda var. Çünkü, bu çevre duyarlılığı ile ilgili bir konu. Plansız yapılan mevsimsel tarımsal sulama ve barajların su seviyesinin oldukça düşük olması burada yaşanan sorunun temel nedeni. Çok üzücü bir durum. İlçemiz adına çok üzgünüz. Yetkililerin bir daha böyle durumların yaşanmaması için bir çözüm bulacaklarına ve vatandaşlarımızın tarımsal sulama yaparken daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" diye konuştu.