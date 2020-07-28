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Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 asker taburcu edildi

MERSİN'de 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hastanede gözetim altında olan 15 asker taburcu edildi. Mut Kaymakamı Muammer Köken, hastanede yaralı askerin kalmadığını belirtti.

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Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün hayatını kaybettiği otobüs kazasında, hastanede gözetim altında olan 15 asker taburcu edildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamasında, Mut Devlet Hastanesinde trafik kazası nedeniyle gözetim altında olan 15 askerin taburcu edildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla Mut Devlet Hastanesinde yaralı askerimiz kalmamıştır" dedi.

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