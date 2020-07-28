Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre; TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.