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Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak

Anadolu Ajansı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre; TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

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