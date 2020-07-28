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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Gustavo Ayon iddiası

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadro anlamında ciddi bir değişim yaşarken son olarak Jarell Eddie'yi kadrosuna katmıştı. Şimdi ise sarı-lacivertlilerin Gustavo Ayon ile ilgilendiği iddia edildi.

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Fenerbahçe yönetiminin Jan Vesely ile yaptığı indirim görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması ve Çek uzunu Barcelona'nın istiyor oluşu nedeniyle Gustavo 'un opsiyonlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Gustavo Ayon, 5 sezonluk Real Madrid macerası sonrası sezon başında Zenit'in kadrosuna katılmıştı. Ayon, bu sezon EuroLeague'de 12.5 sayı, 5.3 ribaunt, 2.2 asist, 1.3 top çalma ortalamaları yakaladı.

35 yaşındaki Meksikalı oyuncu Real Madrid ve Zenit öncesinde de NBA'de New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks ve Atlanta Hawks kadrolarında yer almıştı.

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