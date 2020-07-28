Real Madridli yıldızın koronavirüs testi pozitif çıktı
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Abone ol
Real Madrid'den yapılan açıklamada; gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından 26 yaşındaki Mariano Diaz'ın test sonucunun pozitif çıktığı ve protokoller gereği evinde karantinaya girdiği belirtildi.
İspanyol basını ise Diaz'ın Real Madrid'in 7 Ağustos'ta Manchester City ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemeyeceğini yazdı.
Mariano Diaz, Real Madrid'de bu sezon 7 maçta forma giyip 1 gol atmıştı.