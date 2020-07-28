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Ali Koç: Bu sene küme düşme kalksın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek verdiklerini söyledi.

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Külüpler Birliği bugün, yabancı oyuncu sınırlanması ve bu sezon için küme düşme uygulamasının askıya alınmasıyla ilgili toplanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ligden düşmenin kaldırılması konusunda destek veriyoruz"
Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki düşünceye değinen Koç, "Bu sene 21 takım, seneye de 20 takım görüşümü belirttim. Bence olumlu. Pek çok ülkede 20 takım var, bizde niye olmasın? Önümüzdeki sezon en önemli konu sıkıştırılmış takvim olacak. Olabilir mi olabilir. Bazı kulüplerin, pastanın 18'den 21'e bölünmesinden dolayı maddi kaybı olur ama telafi edilebilir. Ligden düşmenin kaldırılması kararına Fenerbahçe olarak destek veriyoruz." diye konuştu.

Berna Gözbaşı: Düşmenin kaldırılması kararını oy birliği ile aldık
Öte yandan Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ise ligden düşmenin kaldırılması konusundaki görüşünün oy birliğiyle alındığını vurgulayarak, "Ligden düşmenin kaldırılması yönündeki tavsiye kararını oy birliğiyle aldık. Bu beni çok duygulandırdı. Tüm başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Toplantı sırasında sinirli bir şekilde dışarı çıktığının hatırlatılması üzerine Gözbaşı, "Tek kadın başkan olarak naz ve kapris yapma hakkımı kullandım. Sorun yok” yanıtını verdi.

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