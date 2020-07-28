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Albayrak: Türkiye 3 basamak yükseldi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde 190 ülke arasında 60. sıradayken bu yıl 3 sıra atlayarak 33'üncü sıraya yükseldiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünya geneli iş yapma kolaylığı endeksi ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek!" açıklamasında bulundu.

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