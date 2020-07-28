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Fenerbahçe'nin yeni hocası Erol Bulut oldu

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe, Erol Bulut'a gelirken yanında iki antrenör getirme şartı koştu.

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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı lacivertli yönetim, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile her konuda anlaştı.

Türkiye kupası finalinin ardından resmi imzayı atacak
TRTSpor'un haberine göre, Fenerbahçe ile önümüzdeki sezon için her konuda anlaşan Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor kupa finalinin ardından sezonun bitimi sonrasında resmi imzayı atacak.

Teknik heyeti bozulacak
Aytemiz Alanyaspor'da teknik kadrosunda 11-12 kişilik ekibi olan Erol Bulut'a, Fenerbahçe'ye gelirken yanında iki antrenör getireceği söylendi ve başarılı teknik adam yönetimin bu şartını kabul etti.

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