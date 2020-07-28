ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistlerinden altın için çarpıcı tahmin

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri analistleri, altın fiyatlarının gelecek altı aylık dönemde 2,300 dolara ulaşacağını öngördü.

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Business Insider'da yer alan habere göre; ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konumu üzerindeki yükseliş endişeleri nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bankadaki analistler, altındaki yükselişte yükselen jeopolitik gerilimler, ABD'de artan siyasi ve sosyal belirsizlik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ikinci dalgasının etkili olacağını bildirdi.

"Ciddi kaygılar ortaya çıkmaya başladı"

Goldman Sachs'ın yayınladığı 28 Temmuz tarihli bir notta, "ABD hükumeti tarafından rekor düzeyde borç birikimi ile birlikte ABD dolarının rezerv para birimi olarak uzun ömürlü olmasıyla ilgili ciddi kaygılar ortaya çıkmaya başladı" denildi.

Goldman, önümüzdeki yıl altın fiyatı için tahminini yüzde 15 artışla 2,000 dolardan 2,300 dolara çıkardı. Banka, 12 aylık gümüş tahminini ons başına 30 dolara çıkardı. Daha önce gümüşün önümüzdeki 12 ay boyunca ons başına 22 dolar olacağı öngörülmüştü.