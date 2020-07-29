Aysu Varol kimdir yaşı kaç İzzet Yıldızhan ifşası bomba!

9 çocuk babası olan türkücü İzzet Yıldızhan, DJ'lik yapan ve verdiği cesur pozlarla bilinen Aysu Varol'a instagram hesabından mesaj yolladı. Tanışmak için genç kızı ofisine davet edince Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın mesajlarını bir bir ifşa etti. Peki Aysu Varol kimdir, yaşı kaç ne iş yapıyor?

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Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar ortaya döküldü.

Daha önce de şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmalarını ifşalayan Aysu Varol'un bu son hamlesi bugün magazin basınının konusu oldu. İzzet Yıldızhan Varol'u tanışmak için ofisine davet edince kıyamet koptu.

3 resmi nikahlı eşinin yanı sıra imam nikahlı eşleri de olan 9 çocuk babası 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a ayar veren Aysu Varol, Yıldızhan’ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek instagram ve whatsapp konuşmalarını ifşa etti.

Peki daha öncede birçok ünlü ismin mesajlarını ifşa eden, amacım ünlü olmak değil diyen Aysu Varol kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor..

Aslen Bursalı olan, spor ve sağlıklı beslenme üzerine de videolar çeken Aysu Varol Uludağ Üniversitesi mezunu.

Birçok mekanda DJ'lik performansı sergileyen Varol'u instagram'da 102 bin kişi takip ediyor.

Cesur pozlar vermeyi tercih eden Varol aynı zamanda spor tutkunu.