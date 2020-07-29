2022 maaşları bayram öncesi ödeniyor bin lira ikramiye var mı?

2022 yani engelli vatandaşlara ödenen maaş Kurban Bayramından önce ödenecek haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. 2022 engelli maaş ödemesi 29 Temmuz Çarşamba günü yani bugün ödenecek.

Abone ol

Kurban bayramına sayılı günler kala 2022 yani engelli maaşı alan vatandaşların beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Engelli maaşları Kurban bayramından önce 29 Temmuz Çarşamba günü yani bugün ödenecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk detayları açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bayramdan önce yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos'a denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini ifade etti.

2022 ENGELLİ MAAŞI ALABİLMEK ŞARTLARI

2022 kanuna göre, engellilere üç tip maaş bağlanıyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanması mümkün. Yüzde 40’ın üzerinde engel olması veya 65 yaşını doldurmuş olma şartı da bulunuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca herhangi bir ödemesi yapılmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, muhtaçlık sınırına ulaşmış ve eşi üzerinden nafaka bağlanmamış her vatandaş engelli maaşı için başvuruda bulunabilir. Engelli maaşı, Sosyal Güvenlik tarafından en az yüzde 40 ve üzeri olan engelli vatandaşlara bağlanır. 2022 sayılı kanunun 1.maddesine göre engelli maaşı, hane içerisinde yaşayan kişi sayısı ele alınarak, kişi başına düşen gelir miktarı üzerinden hesaplanır.

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı.

İlk ödeme ve sonraki tüm ödemeler, Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.