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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kurban bayramı için uyardı: Ziyaretler açık alanda yapılmalı

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bayramlaşmaların açık alanda yapılması gerektiğini söyledi. Yaşlı kişilerin ziyaret edilerek riske atıldığını söyleyen Ceyhan, onların hastalığı daha ağır geçirdiğini hatırlattı. Öte yandan Ceyhan, yolculuk yapanları da ortak tuvaletler konusunda uyararak kesinlikle maskesiz girilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Yaklaşan bayram sırasında alınması gerek önlemleri ve muhtemel riskleri açıklayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bayram ziyaretlerinin '20 dakikayı geçmemesi' gerektiğini söledi.

Yeni Şafak’a konuşan Ceyhan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşı büyük kişiler hastalığı ağır olarak atlatıyorlar. Biz aslında onları ziyaret ederek, riske atmış oluyoruz. Bir virüsün bulaşmasını etkileyen iki faktör var. Birincisi virüsün miktarı iki temasın süresi. Kapalı bir ortamda iki kişiden biri virüs taşıyorsa, sadece nefes alıp verse dahi 50 dakika içinde virüsün bulaşabilir. Ağzımızda maske var, alçak sesle konuşursak ve mümkün olduğunca konuşmayı az tutarsak ziyaretlerin 15-20 dakikayı geçmemesinde yarar var."

"Bayramlaşma açık alanda olmalı"

"Bayram boyunca akraba ziyaretlerini 4 güne yayarak, kalabalık olmayacak şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Mümkün olduğu kadar asansör kullanılmamalı. Bayramlaşma açık alanda olmalı. Balkonu verandası olsa daha güzel, yoksa bayramlaşılan alan çok iyi havalandırılmalı. El öpme, sarılma gibi aktivitelerden kaçınılmalı."

Mola yerlerinde kullanılan ortak tuvaletlere büyük risk taşıyor

Ceyhan sözlerini, “Mola yerlerinde kullanılan ortak tuvaletler, virüsün bulaşma riskini artırabilir. O yüzden maskeyi çıkarmadan bu alanlara girmek, çıkışta da el hijyenine dikkat etmek, tuvaletlerde uzun süre kalmamak önemli. Uçakta da cam kenarı diğer insanlarla temas açısından daha güvenilir. Maske uçuş süresince takılı olmalı, maskeyi açmamak için mümkün olduğunca bir şey yeyip içmemek gerekiyor” diyerek noktaladı.

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