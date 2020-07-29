Koronavirüs ilacında umutlar suya düştü! Roche itiraf etti: Başaramadık

Koronavirüs salgını geri dönerken, Covid-19 ilacıyla ilgili üzücü haber geldi. Covid-19 ilacı geliştiren Roche'nin klinik test süreci bitti. Roche, "COVACTA denemeleri beklenen sonuca ulaşmadı ve Covid-19'a bağlı zatürreyi iyileştirmediği ya da ölümleri durdurmadığı tespit edildi" açıklaması yaptı.

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Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın birçok bölgesinde aşı ve ilaç için çalışmalar devam ederken İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, geliştirilen aşı testinin son aşamasında umutların suya düştüğünü açıkladı. Roche’nin ağır Covid-19 hastaları üzerinde devam eden çalışmalarında olumlu sonuç elde edilemediğini açıkladı.

İlacın etkili olmadığı tespit edildi

330 hasta üzerinde Mart ayında çalışmaların başladığını açıklayan Roche tarafından yapılan açıklamada, “Ağır Covid-19 hastaları ve zatürre tanısı konulan hastalarda yapılan son klinik çalışmalarda Roche’nin COVACTA ilacının etkili olmadığı tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

8 günde iyileştiriyor ama!

Açıklamada, “COVACTA denemelerinde beklenen klinik sonuca ulaşılamadı. Denemelerin başında Covid-19’a bağlı zatürreyi azaltmak ve koronavirüse bağlı ölüm oranını düşürmek hedefleniyordu” ifadesi yer aldı.

Roche, ilacın pozitif sonuçlar elde edeceğini tahmin ederek daha önce açıklanan birkaç yüz bin ilaç yerine üretilen ilaç miktarını 1 milyona çıkarmıştı. Roche, ilacın hastaları daha hızlı iyileştirdiğini açıklarken, ilacın birincil amacının bu olmadığı belirtildi. Resmi verilere göre Roche’nin geliştirdiği ilaç hastaları ortalama 8 günde iyileştirebiliyor.