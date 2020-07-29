BIST 1.152
DOLAR 6,96
EURO 8,19
ALTIN 437,86
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

CHP'li belediye haciz şoku yaşamıştı! Detaylar çıktı

ADV Kurban Rahmettir
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

CHP’li Bakırköy Belediyesi’ne de haciz geldi. Temizlik şirketine olan 1 milyon lira borcunu 2004’ten bu yana ödemeyen belediyenin makam odası bile haczedildi.

Abone ol

Bakırköy Belediyesi'nin 2004 yılında anlaştığı bir temizlik şirketi o döneme ait ödemelerin yapılmadığı gerekçesiyle belediyeye dava açtı. Firma sahibi Mehmet Şeref Varan tarafından açılan dava geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 1 milyon TL civarındaki borcun yıllardır ödenmediğini belirten temizlik firması yetkilileri geçen hafta da görüşme için belediyeye geldiklerini ancak sonuç elde edemediklerini ifade etti.

Makam koltuğu bile...
Sabah'ta yer alan habere göre Bakırköy Belediyesi'ne öğle saatlerinde icra memurları, firmanın avukatı ve yetkilileriyle çok sayıda polis geldi. Bir süre firmanın avukatı ve belediye yetkilileri görüşme yaptı. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca belediye binasındaki bazı eşyalar getirilen kamyonetlere yüklendi.

Haczedilen eşyalar arasında bilgisayar, yazıcılar, koltuklar ve sandalyeler olduğu görüldü. Bakırköy Belediyesi'ne dava açan firmanın yetkilisi Hatice Türk şöyle konuştu: "2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik. Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar zincilerini kırdı 7 lirayı zorluyor! İşte dövizde son rakamlar (29 Temmuz 2020)
Sıcaktan uykuya daldı, kovuldu! Yargıtay kötü haberi verdi
Manisa'da misinalara takılan itfaiyeci boğuldu
'İBB, Florya sahilindeki ağaçları kesti' iddiası! İBB'den açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı uyardı! Bayramda yapılması gerekenler neler?
Devlet Bahçeli YKS birincisine sahip çıktı! Eğitim masraflarını karşılayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs ilacında umutlar suya düştü! Roche itiraf etti: Başaramadık
İzzet Yıldızhan aslen nereli yaşı kaç kızları ve oğulları kaç tane?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Kurban bayramı için uyardı: Ziyaretler açık alanda yapılmalı
Terör örgütü DEAŞ Irak'ta bir tuğgenerali öldürdü
İzzet Yıldızhan Aysu Varol ifşa olayı nedir rezil oldu!
Uludağ Üniversitesi 2020 taban puanları 4 yıllık bölümler hangisi
Yorumlar 2 yorum