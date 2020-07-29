Altının gramı 436 lirayı geçti çeyrek altın 727 lira! Beklenen haber yükseltecek

Altın rekor üstüne rekor kırarak bugün 240 TL'ye doğru yol almaya başladı. Gramı, tüm zamanların rekorunu kırarak 438 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın şu sıralar 727 lira Cumhuriyet altını da 2,894 lira bandında seyrediyor...

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Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda 1,981 dolara kadar tırmanarak yeni tarihi zirveye ulaşan altın, gelen kâr satışlarıyla 1,950 dolar düzeylerine döndü. Gram altın 437 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,894 liraya yükseldi.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının kâr satışları ile karşılaştığına işaret edilerek, bugün ABD'den gelecek karara dikkat çekildi. Bu kararın altın fiyatlarına 'lehta' yansıması olacak deniyor. Altına dair analiz şöyle:

*"1,980 doların hemen üzerini gördükten sonra kâr satışlarının baskısını hissetmeye başlayan ons altın yeniden 1,950 doları aşmadan önce 1,910 dolar düzeyine kadar geriledi. Diğer taraftan dolar endeksinin ise 93.5 seviyesinin hemen altından destek bulduğunu görüyoruz.

*Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar altının yönü açısından oldukça önemli.



Karar altını etkileyecek

*Fedin aşağı yönlü risklere vurgu yaparak güvercin mesajlar vermeye devam etmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratacaktır. Bunun yanında enflasyondaki olası yukarı yönlü eğilime tolerans gösterilebileceğine dair mesajların da altın fiyatlarına pozitif yansımasını bekleriz."

Güncel altın fiyatları

İç piyasadagram altın 436 lirayı aşarken, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,894 liraya yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.74 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.12 dolar,

- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,954.75 dolar,

- gümüş yüzde 0.51 düşüşle 24.26 dolar,

- bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,

- platin yüzde 1.76 düşüşle 940.04 dolar,

- paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,273.35 dolar düzeyindeydi.