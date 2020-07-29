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Sosyal medya düzenlemesi geçti! Twitter dışında sorun görünmüyor

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Sosyal Medya düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor. Sosyal ağ sağlayıcıları ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etti" dedi.

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Sosyal Medya ile ilgili düzenleme tartışmalar eşliğinde dün gece Meclis'ten geçerek yasalaştı. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Meclis kulisindeki konuşmalarında AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi" dediğini aktardı.

Yasa ile ilgili olarak sosyal ağ sağlayıcıları ile görüşmelerin yapıldığını da belirten Bostancı, “Ağırlıklı olarak Türkiye’de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor” dedi.

Temsilci bulunması ne anlama geliyor?

Sarıkaya, "Temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceğini, 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını da sözlerine ekledi." ifadesini kullandı. 

Sarıkaya yazısında şunları kaydetti: Sosyal ağ sağlayıcıların Rusya’da olduğu gibi bazı hükümlere uymama durumunda ne olacağı konusunda ise “Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor” demekle yetindi.

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