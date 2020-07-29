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Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri öne çekildi! Bakan Selçuk duyurdu

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların aileleri ile birlikte bayram sevincini yaşaması ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini öne çektiklerini açıkladı.

“131 bin çocuğumuz için 138 milyon tl ödeme yapacağız”

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle SED hizmeti kapsamında il müdürlüklerince 2020 yılı Ağustos ayı için gerçekleştirilecek ödemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, “Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Çocuklarımızın ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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