Koronavirüs salgını geri döndü! Yasaklar ve OHAL kararları peş peşe geliyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bir türlü normalleşme başlayamıyor… 2020 yılının başında korona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler çok sıkı önlem, tecrit ve karantina uygulamalarıyla salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normalleşme başlamış ve yaşam normale dönmüştü. Ancak normalleşme salgını azdırınca dünyanın değişik ülkelerinden yeni yasak kararları gelmeye başladı.