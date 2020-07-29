Koronavirüs salgını geri döndü! Yasaklar ve OHAL kararları peş peşe geliyor
Koronavirüs (Covid-19) salgınında küresel çapta vaka sayısı 16.8 milyonu geçerken, başta Belçika, Almanya, Avustralya ve Hong Kong olmak üzere birçok yerde çok sıkı yasak ve önlemler getirilirken, İtalya'da OHAL uzatıldı. Türkiye'nin durumu saat 16:00'da belli olacak.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bir türlü normalleşme başlayamıyor… 2020 yılının başında korona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler çok sıkı önlem, tecrit ve karantina uygulamalarıyla salgını kontrol altına almayı başarmıştı. Öyle ki başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede normalleşme başlamış ve yaşam normale dönmüştü. Ancak normalleşme salgını azdırınca dünyanın değişik ülkelerinden yeni yasak kararları gelmeye başladı.
Normalleşme sonrası vaka ve Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısında yeniden bir artış yaşanması yetkilileri daha da sıkı önlemler almaya zorladı. Resmi verilere göre dünya çapında 16.8 milyondan fazla insanda tespit edilen ve 663 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili flaş kararlar peş peşe gelmeye başladı.
En sıkı kurallar Hong Kong'da
Hong Kong, salgının ilk dalgasında bile uygulanmayan çok sıkı önlemleri başlattı. Bugün uygulanmaya başlayan yasaklarda insanların restoranlarda yemek yemesi yasaklanırken, en sıcak günlerini yaşayan Hong Kong’ta plaja ve havuza gitmek yasaklandı. İki kişiden fazla insanın bir araya gelmesine de yasak getirildiği açıklandı.
Belçika'da gençlere uyarı
Avrupa’nın kalbi Belçika’da sosyal mesafe kuralları sıkılaştırıldı. Birçok kentte vaka sayısının artmasıyla birlikte Belçika’da dışarıda 5 kişiden fazlanın bir araya gelmemesine karar verildi. Son bir haftada 1952 yeni vaka görülen Belçika’da ailenin haricinde 5 kişiden fazla insanla buluşanlara ceza verilmesine karar verildi.