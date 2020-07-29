Songül Öden evlendi eşi Arman Bıçakçı kim ne iş yapıyor?

Oyuncu Songül Öden yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile sade bir nikahla evlendi. 41 yaşındaki Songül Öden'in kocası Arman Bıçakcı ise merak konusu oldu. Peki. iş adamı olan ve Washington DC'de çalışan Arman Bıçakcı kimdir, yaşı kaç?

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41 yaşındaki başarılı oyuncu Songül Öden 4 yıldır birlikte olduğı iş adamı sevgilisi Arman Bıçakçı ile evlendi. İlk evliliğini Canberk Uçucu ile yapan Songül Öden'in kocası Arman Bıçakçı'nın hayatı merak konusu oldu.

Songül Öden ile evlendikten sonra ismi magazin basınında yer almaya başlayan Arman Bıçakçı, ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın da yeğeni olarak biliniyor. Peki, Arman Bıçakçı kimdir ve ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Arman Bıçakçı kimdir: Arman Bıçakçı, yaşamını Washington DC'de sürdürüyor. İş insanı olarak kariyerini devam ettiren Arman Bıçakçı aynı zamanda tiyatro alanında da faaliyet gösteriyor. Eşi Songül Öden ile tiyatro oyununda tanışan Arman Bıçakçı, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı'nın da yeğenidir.

Songül Öden kimdir: Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları, Ekşi Elmalar ve Vazgeç Gönlüm gibi yapımlarla tanınan Songül Öden ise 17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Babasının adı Bedri Öden'dir. Bir abisi, bir kız kardeşi ve 3 ablası vardır. Songül Öden daha 6 aylık iken ailesi boşandı. Müteahhit bir babanın ve ev hanımı bir annenin kızı Songül Öden, genç kızlık yıllarının çoğunu Ankara'da geçirdi. İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu'nda yaşadı.

Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun olan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve de pek çok özel tiyatroda görev aldı.

1999 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar adlı tv dizisi ile tiyatro dışında da oyunculuk yeteneklerini sınayan Öden, 2001 yılında Vasiyet, 2002 yılında Havada Bulut ve 2005-2007 yılları arasında ise Gümüş adlı dizilerde rol aldı. Gümüş, yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan birisi olurken, genç oyuncuya da büyük bir popülerlik kazandırdı.