Rusya Ankara Büyükelçiliği’nden vize açıklaması

RUSYA'nın Ankara büyükelçiliği, Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinde Türk vatandaşları dahil Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağını duyurdu.

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Büyükelçiliğin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

“Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.