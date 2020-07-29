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Rusya Ankara Büyükelçiliği’nden vize açıklaması
RUSYA'nın Ankara büyükelçiliği, Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinde Türk vatandaşları dahil Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağını duyurdu.Abone ol
Büyükelçiliğin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;
“Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
📌 Bugünden itibaren #Türkiye’de bulunan #Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde #vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2020
🔗https://t.co/OzHjm0MNiL pic.twitter.com/mWJyKzRvGb
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