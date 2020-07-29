Bayram havası yakacak! Bu illerdekiler dikkat saati de belli
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala havanın da nasıl olacağı merak konusu oldu. Uzun süredir bunaltan sıcaklıklar bayramda da devam edecek mi? Uzmanı illeri açıkladı bir de saat verdi. İşte Türkiye'nin bayram havası...
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hava durumuna ilişkin bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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Özdemir, “Kurban Bayramı’nda yurdun genelinde hava açık ve güneşli olacak. Doğu ve Orta Karadeniz’de oluşan alçak basınç sisteminin etkisiyle bayramın ikinci ve üçüncü günü yağış bekliyoruz” diye konuştu.
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Sıcaklıkların gece 23, gündüz ise 30 derecenin üzerinde olacağını belirten Dr. Özdemir, “Bayramda bizi sıcak bir hava bekliyor. "
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"Ege ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki hava sıcaklığı daha yüksek olacak. Akdeniz Bölgesi’nde de özellikle doğusunda geçişli yağış olabilir” ifadelerini kullandı.
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