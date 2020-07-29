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Son dakika Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da yılın üçüncü enflasyon raporu "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.