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Son dakika Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

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TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da yılın üçüncü enflasyon raporu "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. 

"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

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