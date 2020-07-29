Bülent Emrah Parlak nereli yaşı kaç boşandığı eşi ve kızı kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 2015 yılında evlenmişti. Çiftin 2016 yılında Lisa adında bir kızı oldu. Magazin basınına düşen habere göre çift anlaşmalı olarak boşanma boşandı. Peki Emrah Bülent Parlak kimdir, yaşı kaç hangi diziler rol aldı? İşte Emrah Bülent Parlak biyografisi...

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Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder boşandılar. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında tanışan ve arkadaşları kısa sürede aşka dönüşen iki oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder 2016 yılında evlenmiş ve çiftin 2016 yılında Lisa adında bir kızları olmuştu. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan çiften kötü haber geldi ve anlaşmalı olarak boşandı. Eşinden şikayetçi olan Burcu Gönder'in ifadesinde 'Bana zorla tektaşımı sattırıp parasını aldı, bana ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladı sözleri ise olay olmuştu. Bu haberin ardından Burcu Gönder ve Emrah Bülent Parlak kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi.

TEKTAŞIMI SATTIRIP PARASINI ALDI

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015’te evlendi. 2016’da bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Parlak’ın evlilikleri boyunca eşi Gönder’i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi...

“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir.



"Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz”

Bülent Emrah Parlak 08.05.1979 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Kendisi aslen Elazığ Karakoçanlı fakat çocukluğunun bir kısmı Ankara da geçmiştir.

2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümündeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı.

2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı.

Filmografisi:

Tatlım Tatlım (2017)

Familya (2016)

Git Başımdan (2015)

Ankara'nın Dikmen'i (2014)

Böyle Bitmesin (2014) Konuk Oyuncu

Bir Yastıkta (2013)

Mutlu Aile Defteri (2013)

İnsanlar Alemi (2012) Konuk Oyuncu

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Gönül Salıncağı (2007)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Organize İşler (2006)

Hırsız Polis (2005-2006)

Kapıları Açmak (2005)

Ruhun Labirentleri (2004)

Sahra (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)