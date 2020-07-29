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Arda Turan Galatasaray yolcusu! İşte sözleşme detayları

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Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Arda Turan'ın yönetimle 2 yıl anlaştığı belirtildi. Yönetime, "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." arzusunu söyleyen Arda, maç başı ücret alacak.

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Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim'in isteği doğrultusunda uzun süredir ismi gündemde olan Arda Turan transferine nokta koymaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Arda Turan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Fanatik'in haberine göre; Yönetimle maaş konusuna girmeyen Arda Turan'a maç başı ücret verileceği öğrenildi. 

Sezon öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Arda Turan, transfer görüşmesinde yönetimden tek isteğinin "2 yıl sonunda futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." talebi olduğu belirtildi. yönetiminde olumlu karşılık verdiği aktarıldı.

Arda Turan transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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