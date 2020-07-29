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Adana'da kocasının kaçırdığı mahkum: 'Beni sevdiği için kaçırdı'

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ADANA’da eşi tarafından kaçırılan kadın mahkum adliyeye sevk edilirken, kocasının kendisini çok sevdiği için kaçırdığını, çocuklarını çok özlediğini söyledi.

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Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid-19 testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından dün Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi. Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden lüks minibüsten inen Songül B.’nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı.

Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvar'da sıkıştırılan karı koca kaçarken, yolda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Çevredeki vatandaşlar minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis şahısların kaçış güzergahında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada karı kocanın dolmuşa binerek Dedekorkut Mahallesi'ndeki akrabalarına gittiklerini tespit etti. Bu tespit üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında karı koca evde yakalandı.

Polis merkezine getirilerek sorguya alınan karı koca bugün adliyeye sevk edildi. Songül B. sevk edilirken eşinin kendisini sevdiği için kaçırdığını söyledi. Songül B. çocuklarını çok özlediğini ifade etti. Onur B. ise serbest bırakıldıktan sonra adliye önünde eşini bekledi. Onur B. ile polisler arasında tartışma çıktı.

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