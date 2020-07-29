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Anadolu Yayıncılar Deneği'nden gazeteci Nedim Şener'e destek

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Anadolu Yayıncılar Derneği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katıldığı için hedef gösterildiği belirtilen gazeteci-yazar Nedim Şener'e destek verdi.

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Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yazılı açıklamasında, son günlerde Nedim Şener'e yönelik linç kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Şener'in, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılması ve cuma namazı kılması nedeniyle hedef gösterildiğini vurgulayan Burhan, şunları kaydetti:

"Bizler milli ve yerli duruş gösteren Nedim Şener'in yanındayız. Mandacı ve darbeci bazı medya mensupları, sosyal medya hesapları bu ülkeye düşmandır. Onlar İngiliz uşaklığı, Amerikan uşaklığı yaparlar. Bizi kimse bir milim geri götüremez. İstedikleri kadar aleyhte yayın yapsınlar. Bizler 'vatan, bayrak, ezan ve cumhuriyet' diyen Nedim Şener'in yanındayız. 320 yerel medya kuruluşu olarak gazetelerimiz ve televizyon ekranlarımız Nedim Şener kardeşimize açıktır. Bu ülkede sosyal medya üzerinden ülkemizin güvenliğini tehdit edenler var. Çocuklarımızın zihinlerini esir almaya çalışan YouTube kanalları var. Onların derdi bu ülkeyi zihnen işgal etmektir. Nedim Şener, bu kökü dışarıda medya mensuplarına karşı 'vatan' dediği için lince uğruyor. Bizler Anadolu Yayıncıları olarak Ayasofya'nın açılmasını da Nedim Şener'i de destekliyoruz."

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