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Beşiktaş A takımda 5 futbolcunun maaşında indirim yapıldı

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Beşiktaş yönetimi, futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini talep ederken bu isteği kabul eden ilk isimler genç futbolcular oldu.

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Beşiktaş yönetimi, koronavirüs dönemindeki maaşlar için futbolcularından indirime gitmelerini talep etti. Ortaçizgi'nin haberine göre bu talebe olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu...

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.

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