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Gaziantep'te aile mezarlığında gömülü el bombası bulundu

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GAZİANTEP'te aile mezarlığında düzenleme yapan adam, toprağa gömülü el bombası buldu. Ekipler, bombayı kimin koyduğunu araştırıyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Seydi Demir isimli vatandaş mezarlığa gitti.

Kurban Bayramı nedeniyle Değirmencik Mahallesinde bulunan mezarlıktaki aile mezarlığına düzenleme yapan Demir, toprağa gömülü el bombası buldu.

İmha edildi

Demir'in ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma, çevrede önlem aldıktan sonra bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olayda, jandarma ekipleri, el bombasını toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı.

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