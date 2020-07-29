Yeni gelişme! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya kaç kişi yardım etti?

Eski sevgilisi tarafından öldürülüp yakılan ve sonra varile konulup üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinde sıcak gelişme! Gültekin Ailesi,"Katil Cemal Metin Avcı'ya yardım edenler var, keşif yapılsın" diye başvuru yapıyor. Avukat Rezan Epözdemir'den bomba iddialar.

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Muğla'da 16 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bir varil içerisinde üzerine beton dökülmüş halde bulunan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in, bir dönem ilişkisi olan bar işletmecisi 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkmıştı.

Pınar Gültekin'in ailesinin de Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na avukat Rezan Epözdemir aracılığı ile dilekçe vererek olay yerinde keşif yaptırılmasını isteyeceği öğrenildi.

'Cinayeti tek başına işlemiş olamaz'

Pınar Gültekin'in ailesinin katilin bu cinayeti tek başına işlemiş olamayacağı yönündeki düşüncelerine katıldığını belirten Av. Epözdemir, şunları söyledi:

* Dava dosyasının önemli bölümünü inceledim. Beyanları aldık. Cinayetin sadece canavarca hisle ve eziyet çektirerek değil, aynı zamanda tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.

* Özellikle failin cinayet sonrası davranışları, cesedi yakması, sonrası beton dökmesi, varili yok etmeye çalışması planlı, soğukkanlı hal ve hareketlere baktığımızda canavarca hisle, eziyet ederek öldürme ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz.

* Şüpheli tamamen haksız tahrik savunmasından faydalanmak amacındadır. Buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledik.

Cinayet hayatın olağan akışı ve fizik kurallarına aykırı

“Aile deliller gizlenirken veya yok edilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyor” diyen Av. Epözdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Olay yerinde, olay anında başkaca failler var diyor aile. Buna ilişkin soru işaretleri de var; Şüphelinin anlatımındaki çelişki, böyle bir cinayeti hunharca, vahşice, insan olma vasfına aykırıca işlenmesi, cinayetin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olması.

Bölgedeki GPS kayıtları incelenecek

* Olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası baz sinyal kayıtlarını istedik. Bu cinayetle ilgili başka faillerin olup olmadığının tespiti açısından istedik.

* Analiz raporlarının tanzim edilmesini özellikle talep ettik. Kamera kayıtlarının incelenmesini, bilirkişi raporuna konu edilmesini istedik. Bütün bu süreçte rol alan, görev alan, hunharca, vahşice cinayeti işleyen bütün faillerin hepsinin cezalandırılması için biran önce kamu davasının açılmasını istedik.

Jandarma ikinci gün gece keşif yaptı

Muğla Jandarma Komutanlığı tarafından yakalan Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Türkiye’yi ayağa kaldıran cinayeti itiraf etti. Korkunç itiraftan hemen sonra Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evi ve Gültekin’in cansız bedeninin içine konularak üzerine beton dökülen varilin bulunduğu ormanlık alanda gece yarısı keşif yapılmıştı. Avcı burada da cinayeti nasıl işlediğini, cinayet anında hangi metaryelleri kullandığını büyük bir soğukkanlılıkla anlatmıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmeli

Avukat Dr. Epözdemir, dosyanın kısa bir süre sonra hazırlanmış olacağını ifade ederek, “Çok kısa bir sürede ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız” dedi.

Eşi boşanma davası açtı

Öte yandan Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan ve cezaevine koyulan katil Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A.nın bugün avukatı aracılığı ile Muğla Aile Mahkemesi'ne boşanma istemi ile ilgili dilekçe verdiği öğrenildi.